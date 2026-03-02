"Ya estamos cansados, todos los días lo mismo": les tiran piedras para que frenen y roban en la ruta

Una situación que empezó, parecía, con hechos aislados, se convirtió en moneda corriente y causa terror para los automovilistas y familias que circulan, habitual o circunstancialmente, por uno de los principales accesos a la ciudad de Mar del Plata.

"Anoche, cerca de las 23 horas, tres delincuentes se escondieron sentido a Sierra de los Padres. Tiran cascotes y roban. A mi me estallaron el parabrisas pero zafé", le contó un vecino a 0223, quien prefirió mantener el anonimato por el miedo a represalias. "Son los mismos que se guardan en la parada de colectivo y asaltan. También estamos sufriendo con las entraderas en esta zona", agregó.

La ruta es la 226, una de las principales vías de ingreso y egreso a Mar del Plata. Además, barrios cada vez más poblados y hasta nuevos que surgieron en los últimos años, aumentan el tránsito en un sector naturalmente fluido en temporada alta por el turismo. "Ya estamos cansados. Todos los días es lo mismo", lamentó el conductor que sufrió el último hecho.

Las pruebas sobre el auto de otro damnificado. Foto 0223.

Asimismo, dijo que roban a ciclistas que salen a realizar sus prácticas deportivas por la carretera. "En la rotonda entrando a Mar del Plata, le pegaron y le robaron la bicicleta a uno", ratificó.

Hace poco menos de un mes, el entrenador olímpico Leonardo Malgor denunció que le apuntaron con una pistola y le robaron la bici. Fue el 8 de febrero y la situación, lejos de cambiar, se agrava en la ruta 226.