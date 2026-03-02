Cierra una histórica juguetería luego de 18 años y liquidará sus productos

Uno de los locales más emblemáticos de Comodoro Rivadavia bajará sus persianas luego de casi dos décadas de trayectoria. La juguetería Giro Didáctico anunció su cierre definitivo en medio de una fuerte caída en las ventas y un escenario cada vez más complejo para el comercio minorista.

Para muchos vecinos, la noticia implica mucho más que la pérdida de un negocio: es la despedida de un espacio de encuentro que acompañó la infancia de los nacidos en el siglo XXI. Durante años, cada compra fue también un recuerdo que pasó de padres a hijos, consolidando un vínculo que trascendía lo comercial.

Las vidrieras del comercio tuvieron vida y color hasta su último suspiro. Imagen: ADNSUR

En ciudades como Comodoro Rivadavia, donde los comercios forman parte de la identidad barrial y construyen cercanía cotidiana, cada persiana que baja deja una huella emocional profunda.

En diálogo con ADNSUR, su propietario, Marcos Davies, describió las sensaciones que atraviesa tras tomar una decisión que —asegura— no fue sencilla. El cierre, explicó, no fue repentino, sino el resultado de un proceso que se extendió durante meses.

“Habíamos puesto el negocio a la venta. Tuvimos interesados, pero por distintas situaciones no se concretó. Cuando vimos que no había posibilidades reales de continuidad, decidimos cerrarlo”, señaló.

Incluso hubo conversaciones con la franquicia —que cuenta con sucursales en gran parte del país— para intentar sostener la actividad. Sin embargo, no se logró alcanzar un acuerdo y, ante la imposibilidad de transferir el comercio, se optó por el cierre definitivo.

Los motivos detrás de la decisión

Davies aclaró que la determinación no responde a un único factor. “Hay un cúmulo de situaciones”, resumió. Entre ellas, destacó la marcada caída de las ventas presenciales y el impacto creciente del comercio electrónico.

Uno de los datos que más lo impactó fue la baja en la natalidad en la provincia. “En 2014 nacieron casi 10 mil chicos y en 2024 fueron 5.500. Eso influye directamente en este rubro”, explicó.

A este escenario se suma una competencia cada vez más amplia: hoy los juguetes se comercializan en grandes cadenas, supermercados y plataformas digitales, lo que diversifica la oferta pero reduce el margen de los comercios tradicionales.

Además, la apertura de importaciones a través del comercio electrónico modificó la dinámica del sector. “La venta online es complicada porque el propio distribuidor puede vender más barato de lo que nosotros ofrecemos en el local”, señaló, en referencia a una estructura de costos que deja en desventaja a los negocios físicos.

Así, tras casi 20 años de historia, Giro Didáctico se despide de la ciudad dejando un legado que, para muchos, quedará ligado a la memoria afectiva de su infancia.