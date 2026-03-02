Un hombre insultó a su mamá y amenazó de muerte su hermana menor

Ocurrió en la tarde de este lunes en el barrio El Progreso.

Efectivos policiales aprehendieron en la tarde de este lunes a un hombre que había confrontado y amenazado de muerte a su mamá y a su hermana menor, quienes lo denunciaron en otras ocasiones.

Debido a un llamado al 911, personal de la Comisaría Tercera se presentó en una vivienda ubicada Juana Manso al 1800, en el barrio El Progreso, y aprehendió al sujeto de 32 años.

De acuerdo a las fuentes policiales, el detenido tuvo un altercado agresivo e insultó a su madre, de 59 años, y también amenazó de muerte a su hermana de 16 en el interior del domicilio familiar. Las víctimas poseen denuncias previas contra el agresor.

En el hecho intervino la UFI de Flagrancia a cargo del fiscal Daniel Vicente, quien dispuso la notificación de la formación de la causa, extracción sanguínea y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.