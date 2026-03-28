La feroz crítica de "Dibu" Martínez por el pobre nivel de Argentina ante Mauritania

"Dibu" Martínez no tuvo pelos en la lengua y realizó una autocrítica fuerte por el rendimiento del equipo.

Argentina le ganó a Mauritania en el primer amistoso de esta fecha FIFA previa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero no lo hizo bien. Incluso, cuando el partido estaba llegando a su fin, a Dibu Martínez le anotaron el gol del descuento y así se cortó una racha de 166 minutos sin recibir tantos.

Desde que defiende los tres palos del arco argentino, al marplatense se lo vio muy molesto cada vez que le anotaron. Pero en esta ocasión, no fue lo único que le provocó un fuerte enojo, sino que también la actuación que tuvieron como equipo frente a un rival inferior.

Los africanos se encuentran en el puesto 115 del ranking FIFA y, pese a las críticas previas, donde los hinchas creían que el partido sería muy sencillo, a lo largo de los 90 minutos no se vio de dicha manera. Y desde el arco, el arquero de Aston Villa se molestó: “En el primer tiempo jugamos bien, pese a que hacía mucho tiempo que no jugábamos juntos. En el segundo tiempo nos faltó intensidad y compromiso“, exclamó.

Antes de cambiar de tema, Martínez ahondó en detalles, y cargó con todo el peso de ser un referente para reclamarle al plantel albiceleste: “Cuando nos ponemos la camiseta de la Selección tenemos que hacerlo mucho mejor”, enfatizó en la rueda de prensa.

