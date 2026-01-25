Otro Buendía para el Aston Villa que se acercó al Arsenal

Gran jornada para los marplatenses Emiliano Buendía y Emiliano Martínez, que fueron parte del Aston Villa que venció a Newcastle por 2 a 0 y es uno de los perseguidores del líder Arsenal. El mediocampista surgido en Cadetes convirtió un gol y "Dibu" sostuvo el cero en su arco.

Figura y decisivo, Emiliano Buendía fue el gran protagonista del triunfo del Aston Villa ante Newcastle: marcó un golazo desde media distancia en una jugada colectiva memorable y fue clave en una victoria que mantiene al equipo del Dibu Martínez en la pelea, ya con 46 puntos y la ilusión intacta en la Premier League.

Emiliano Buendía volvió recargado de su préstamo al exterior y Aston Villa disfruta desde hace meses de una de las mejores versiones del mediocampista argentino. Esta vez, hizo uno de los mejores goles del campeonato después de una jugada colectiva espectacular, que culminó con un remate de media distancia imposible para el inglés Nick Pope. Posteriormente, ya en el complemento, otra vez dijo presente Ollie Watkins y dio por terminado un duelo complicado para el equipo del Dibu Martínez.

