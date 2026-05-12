Dolor por la muerte un periodista marplatense defensor de la causa Malvinas

Con profundo dolor, la comunidad marplatense despidió a Adrián Roediger, periodista independiente, conductor radial y uno de los fundadores del Centro Alemán de Mar del Plata, donde además se desempeñó como vicepresidente de la primera comisión directiva.

Roediger fue autor del libro Malvinas: La contracara del relato, una obra que desmantela mitos y retrata el costado más crudo de uno de los acontecimientos que marcaron la historia argentina, a partir de testimonios de soldados que participaron en la guerra.

La noticia de su fallecimiento por infarto fue comunicada por sus sobrinos a través de las redes sociales y generó una fuerte conmoción entre amigos, allegados y miembros de distintos ámbitos que compartieron mensajes de despedida y recuerdos de diferentes etapas de su vida.

La comunidad alemana marplatense también lo homenajeó con un posteo en Facebook, en el que expresó sus condolencias a la familia. A su vez, un usuario de Instagram le dedicó unas sentidas palabras: “Volá alto, camarada. Te acompaño con este recuerdo de un encuentro disfrutado en La Anita y el aria maravillosa que escuchabas todas las noches. Descansá en paz, de guardia en los luceros”.

Roediger estaba próximo a sacar un nuevo libro que será publicado por sus familiares como forma de continuar con su legado y compromiso con la causa Malvinas.