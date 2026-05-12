Miles de militares y sus familias sin cobertura por la crisis en Osfa

Miles de afiliados de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Osfa, ex Iosfa) corren peligro de perder su cobertura y denuncian abandono por parte de los responsables de la estructura sanitaria.

A partir de la reciente disolución del Iosfa, la obra social quedó prácticamente al desamparo y sumergida en un colapso financiero que padecen los usuarios. Servicios cortados, deudas millonarias a los prestadores y una catarata de amparos siguen afectando a la entidad.

"Desde el 2024 hay cortes intermitentes que finalmente se fueron agravando y hoy ya no tenemos cobertura. Hay personas en situaciones oncológicas a los que no les dan respuesta", afirmó a 0223 Celeste, personal civil de la Fuerzas Armadas.

Usuarios marplatenses se encontraron con prestaciones inhabilitadas y una cobertura casi inexistente, sin que haya nadie que les brinde una respuesta. "Hay un abandono de persona colectivo, todo este grupo de afiliados hace más de un mes que no recibe atención. Le deben una deuda millonaria al hospital donde teníamos prestaciones. Durante los últimos años, hemos recalcado cuáles eran las soluciones y nunca nos escucharon. Siempre nos marginaron y no quedó más que en una protesta, acudimos a la Justicia, presentamos recursos de amparo, hay juicios que tardan años, y para entonces, un montón de compañeros que mueren esperando las prestaciones que deberían que recibir", sentenció Daniel, afiliado.

Además, los usuarios confiaron a 0223 que crecen día a día las versiones sobre una derivación de la obra social en manos de una prepaga privada: "Nos dicen que va a desembarcar Osde y por eso hacen toda esta movida. No queremos sufrir más los afiliados, estamos padeciendo todo esto".

Deterioro institucional

La cuestión económica no es la única que afecta a la obra social sino que a este drama se suma la renuncia del general de brigada Sergio Maldonado, quien abandonó la presidencia. A raíz de eso, el Ministerio de Defensa designó al general de brigada Pablo Guillermo Plaza como titular.

Lo llamativo, y que expone la fragilidad de la nueva estructura, es que la dimisión de Maldonado se dio apenas un mes después de su creación. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa admitió que el pasivo de la obra social asciende a la cifra de $248.600.811.333,39.

La peor noticia

La situación está envuelta en una trama mucho más triste, luego del suicidio de un suboficial del Ejército Argentino quien había denunciado el abandono y la falta de cobertura sanitaria.

El suboficial mayor retirado Carlos Héctor Velázquez se quitó la vida el 1 de mayo pasado tras denunciar el abandono de la Iosfa, a la que aportó durante 61 años.

El hombre dejó una carta de puño y letra en la que contaba que padecía una seria infección en sus ojos, en la nariz y la complicación en un cáncer. En ese escrito, el suboficial del Ejército detalló que atravesaba graves problemas de salud y aseguró que la falta de cobertura médica de la obra social de las Fuerzas Armadas fue el principal motivo que lo llevó a tomar esa decisión.