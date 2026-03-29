Final salvaje en UFC: la dejó KO y la siguió estrangulando en una secuencia que generó debate

Una escena estremecedora en la jaula sacudió a los fanáticos y reabrió el debate sobre los límites en el deporte.

La noche de UFC Fight Night en Seattle tuvo un momento que ya recorre el mundo. Alexa Grasso derrotó a Maycee Barber en el primer asalto con una combinación devastadora de golpe y sumisión que dejó a su rival inconsciente durante más de un minuto. La escena, ocurrida en el Climate Pledge Arena, generó impacto inmediato tanto en el público como en redes sociales.

Desde el inicio del combate, ambas peleadoras buscaron imponer condiciones en el centro del octágono, pero fue Grasso quien encontró primero su distancia. La mexicana utilizó patadas bajas y contragolpes precisos para neutralizar la ofensiva de Barber. Con inteligencia táctica, comenzó a marcar el ritmo y a preparar el terreno para lo que sería un desenlace tan rápido como impactante.

El momento clave llegó a mitad del primer round, cuando Grasso conectó una izquierda recta limpia al rostro de Barber. El impacto fue fulminante: la estadounidense perdió estabilidad y cayó a la lona sin reacción clara. En ese instante, la mexicana no dudó y avanzó con determinación para asegurar la finalización.

Aprovechando la ventaja, Grasso tomó la espalda de su oponente y aplicó una estrangulación mientras Barber ya mostraba signos evidentes de inconsciencia. El árbitro Mike Beltran intervino rápidamente, deteniendo la pelea a los 2:42 del primer asalto por TKO. La decisión evitó consecuencias mayores, pero no impidió que la secuencia generara debate sobre la necesidad de la sumisión tras el nocaut previo.

Tras la detención, el foco pasó a la salud de Barber, quien permaneció varios instantes sin reaccionar, con signos de desorientación. El equipo médico ingresó de inmediato, y luego de algunos minutos, la peleadora logró ponerse de pie con asistencia. Mientras tanto, las redes sociales explotaron con opiniones divididas: desde críticas por la dureza de la acción hasta quienes defendieron la continuidad natural de la pelea.

Para Grasso, la victoria representa mucho más que un triunfo. Luego de caer en su trilogía ante Valentina Shevchenko, la mexicana vuelve a meterse en la conversación por el título de las 125 libras. Ya había vencido a Barber en UFC 258, y ahora reafirma su dominio con una actuación contundente. En declaraciones a ESPN, expresó su deseo de pelear en Guadalajara, dejando claro que su objetivo es volver a lo más alto de la división.