Las imágenes más impactantes del diluvio en Mar del Plata. Foto: 0223.

Este martes por la tarde se desató un verdadero diluvio en Mar del Plata, que dejó decenas de calles anegadas, barrios intransitables y complicaciones en el tránsito en distintas zonas. Las características del fenómeno han sido realmente descomunales: en muy poco tiempo, cayó muchísima cantidad de agua.

El temporal impactó con fuerza en diferentes barrios. Los vecinos de Mar del Plata reportaron calles convertidas en ríos, bocas de tormenta colapsadas y dificultades para circular, tanto en vehículos como a pie. En algunas zonas el nivel del agua llegó a cubrir autos, mientras que en otras directamente ingresó a las viviendas.

Las imágenes del impacto del diluvio en las distintas zonas de la ciudad son realmente impactantes. En la zona del Puerto se registraron calles completamente inundadas. Así se ve la intersección de las calles Bermejos y Hernandarias:

En las calles que rondean al Hospital Privado de la Comunidad, los vecinos grabaron diferentes videos que muestran cómo quedó la zona tras el diluvio. En la intersección de las calles Azcuénaga y Córdoba el nivel del agua superó el cordón de la vereda y permitió el ingreso a las casas.

En Dellepiane entre la 37 y la 39, se vio cómo una moto debió circular sobre la vereda, ya que la calle se encontraba completamente pasada por agua. Lo mismo ocurrió en Avenida Edison y Vértiz, donde el tránsito se complicó por los niveles de agua sobre el asfalto.

Otras zonas donde se registraron avasallantes caídas de agua fueron Playa Grande y el barrio Termas Huinco. Allí los registros son de temer.

El alerta meteorológico que rige en la ciudad

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se emitió un alerta amarillo por tormentas para Mar del Plata y la zona, que se mantendrá al menos hasta la mañana del miércoles.

Según la entidad, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además, se prevé actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

En cuanto a los valores estimados, se esperan acumulados de precipitación entre 30 y 65 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual, tal como ocurrió esta tarde.

Ante este panorama, se recomienda evitar la circulación por zonas anegadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que las condiciones de inestabilidad podrían continuar durante las próximas horas.