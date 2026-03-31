“Es imposible pasar”: el drama de un automovilista tras el diluvio que cayó en Mar del Plata

Una verdadera cortina de agua se desató este martes por la tarde en Mar del Plata y dejó decenas de calles anegadas, complicaciones en el tránsito y conductores sin poder avanzar ante la magnitud del fenómeno.

Una de las escenas más desesperantes se vivió sobre la avenida De los Trabajadores, a la altura del Faro de Punta Mogotes, donde un automovilista registró con su teléfono celular el momento en que la lluvia caía con fuerza y el agua comenzaba a acumularse peligrosamente sobre la calzada.

“Imposible pasar. Estamos con mucha agua. Todos los autos están parados. Todo mal”, relató el conductor, el locutor Darío Mirabello, visiblemente afectado por la situación. En el mismo testimonio, aseguró incluso haber visto cómo una persona era arrastrada por la corriente que se formó en plena calle, lo que generó mayor preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

El temporal impactó con fuerza en distintos barrio de la ciudad, donde vecinos reportaron calles convertidas en verdaderos ríos, bocas de tormenta colapsadas y dificultades para circular tanto en vehículos como a pie. En algunos sectores, el nivel del agua llegó a cubrir gran parte de las ruedas de los autos, obligando a muchos conductores a detener la marcha.

La zona Güemes tambien se vio afectada.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se había emitido un alerta amarillo por tormentas para Mar del Plata y la zona, que se mantendrá al menos hasta la mañana de este miércoles.

Según el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además, se prevé actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

En cuanto a los valores estimados, se esperan acumulados de precipitación entre 30 y 65 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual, tal como ocurrió durante la tarde de este martes.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar circular por zonas anegadas, no intentar cruzar calles con corrientes de agua y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que las condiciones de inestabilidad podrían continuar durante las próximas horas.