Aumentaron los trámites de habilitaciones comerciales en Mar del Plata: cuáles son los rubros más elegidos

Venta de bebidas sin alcohol y con alcohol fueron los rubros que más habilitaciones registraron.

A través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, la Municipalidad de General Pueyrredon presentó un balance sobre la evolución de las habilitaciones comerciales en lo que va del año.

Según informaron, entre el 1 de enero y el 15 de marzo se iniciaron 1.291 trámites de habilitación comercial, lo que representa un incremento del 9,78% interanual en comparación con el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 1.176 gestiones.

Este crecimiento se refleja de manera consistente en todas las categorías: las habilitaciones “en el día” aumentaron un 9,44%, mientras que las diferidas crecieron un 9,28%.

En paralelo, se observa que los trámites iniciados y finalizados en el período crecieron un 41,03% interanual, pasando de 39 a 55 casos, lo que refleja una mejora en la capacidad de resolución y en la agilización de procesos administrativos.

Se iniciaron 1.291 trámites en el año, contra 1.176 gestiones registradas en el mismo período de 2025.

En cuanto a las habilitaciones otorgadas, se destaca que las habilitaciones “en el día” continúan siendo mayoritarias y registraron un crecimiento del 11,76%, consolidando un sistema ágil, simple y orientado al vecino y al emprendedor. Y por su parte, las habilitaciones diferidas aumentaron un 333,33%, mostrando un mayor dinamismo también en proyectos de mayor complejidad.

Más de 1.000 nuevos proyectos en la ciudad

Otro de los datos del informe es el crecimiento de las habilitaciones nuevas, que aumentaron un 10,87% y representan el 80% del total de trámites iniciados (1.040 sobre 1.291). Esto implica que, en apenas dos meses y medio, más de 1.000 nuevos proyectos decidieron invertir y abrir sus puertas en Mar del Plata.

Asimismo, los trámites vinculados a transferencias, anexos, ampliaciones y traslados también registraron un crecimiento, aunque más moderado, del 5,46%, lo que refleja una dinámica general positiva en la actividad comercial.

Los rubros con más habilitaciones

En cuanto a los rubros con mayor cantidad de habilitaciones iniciadas, se destacan: venta de bebidas sin alcohol (62), venta de bebidas con alcohol (53), despensas (43), venta de accesorios de vestir (31), fiambrerías (31), comidas para llevar (28), prendas de vestir tipo boutique (27) y cafeterías (26).