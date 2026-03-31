Según el Indec, casi 40 mil personas salieron de la pobreza en Mar del Plata

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló este martes por la tarde que la pobreza en General Pueyrredon era del 22,8% y alcanzaba a un universo de más de 153 mil marplatenses y batanenses que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas con los ingresos que percibían al término del 2025.

El dato corresponde al segundo semestre del 2025, período en el que el organismo constató que 39.512 personas salieron de esta situación. La estadística engloba a un total de 153.185 habitantes.

No obstante, la indigencia creció casi dos puntos en el último año de un 3,3% a un 5,2%. Esto quiere decir, siempre siguiendo las cifras oficiales, que hay 12.759 nuevos indigentes, alcanzando a un total de 34.655 ciudadanos.

A nivel nacional, los datos difundidos por el Indec sobre la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) también dan cuenta de una desaceleración de los indicadores. La pobreza, que el año previo alcanzaba al 38,1% de las personas y al 28,6% de los hogares cayó al 21,0% y 28,2%, respectivamente.

En tanto, la indigencia, que en el segundo semestre de 2024 englobaba al 8,2% de las personas y al 6,4% de las viviendas, esta vez comprende al 6,3% y al 4,8% de los hogares.

Las regiones con mayor incidencia de la pobreza en el segundo semestre del año fueron Noreste (32,7%), Cuyo (32,3%) y Noroeste (28,4%). En la región Pampeana (22,8%), Mar del Plata se ubica por detrás de Concordia (49,9%), San Nicolás-Villa Constitución (33,8%), Gran La Plata (31,5%), Gran Paraná (31,1%), Gran Santa Fe (30,6%), Santa Rosa Toay (25,6%).

La pobreza bajó pero creció la indigencia en Mar del Plata. Foto: 0223.

¿Qué se entiende por pobreza e indigencia?

La medición de la pobreza con el método de la línea de pobreza (LP) consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si estos tienen capacidad de satisfacer –por medio de la compra de bienes y servicios– un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales.

Para el Indec, el concepto de línea de indigencia (LI) procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. De esta manera, los hogares que no superan ese umbral o línea son considerados indigentes.