Once relatos marcados por la guerra: presentan un libro con testimonios de mujeres de Malvinas

"Nuestras Mujeres de Malvinas, a cuatro décadas de la Guerra", el libro que visibiliza historias, sentires y vivencias de mujeres atravesadas por la Guerra de Malvinas, vuelve a presentarse en Mar del Plata en vísperas de un nuevo aniversario del conflicto bélico.

La presentación será el martes 1 de abril a las 19 en Ocean Club (Rawson 430) con acceso libre y gratuito. Las autoras, Beatriz Reynoso y Silvia Cordano, compartirán una mesa de reflexión junto a familiares de veteranos y representantes de la sociedad civil, para seguir poniendo luz y honrar la memoria.

El libro que lleva el prólogo de Geoffrey Cardozo y fotos de Gabriel Machado, nos sumerge en relatos íntimos y conmovedores que revelan el impacto profundo del conflicto bélico en la vida de estas mujeres.

“Nuestras Mujeres de Malvinas” es un testimonio poderoso de la fuerza y la humanidad de las mujeres que vivieron la guerra, el destrato, la soledad y la inequidad e invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar y honrar sus voces en la historia de Malvinas.

El libro, repasa la historia de once mujeres que fueron atravesadas por la guerra de 1982, entre ellas, Michelle —quien escribió cartas a soldados desde Buenos Aires—, Beatriz Páez -la madre de un Alberto Reynoso, soldado que también estuvo en la presentación y de Beatriz Reynoso- Rosa Rodríguez y Alejandra González —hermanas de combatientes caídos— , Rosana Fuertes -artista y esposa de un excombatiente- y Liliana Colino —enfermera militar durante el conflicto—.



