El Gobierno rechazó los dichos del Reino Unido y reafirmó su soberanía sobre Malvinas: "Por derecho, historia y convicción"

El Gobierno reafirmó la soberanía argentina sobre el territorio de las Islas Malvinas en medio de un nuevo cruce diplomático con Reino Unido, luego de que Londres volviera a defender el principio de autodeterminación de los isleños: “Rechazamos la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”, expresó.

El Gobierno reafirmó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas en medio de un nuevo cruce diplomático con el Reino Unido, luego de que Londres volviera a defender el principio de autodeterminación de los isleños. “Rechazamos la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”, respondió la Cancillería.

En su cuenta de X, el canciller Pablo Quirno dejó sentada la postura del país sobre Malvinas, luego de que se revelara que Estados Unidos consideraba retirarle el apoyo a Reino Unido en el diferendo sobre las islas debido a su falta de apoyo en la guerra de Medio Oriente. "La ocupación de 1833 fue un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época que vulneró nuestra integridad territorial y dio inicio a una situación colonial que persiste", expresó.

El canciller subrayó que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía y, mediante la Resolución 2065 (XX), instó a la Argentina y al Reino Unido a resolverla por la vía de negociaciones bilaterales. "Este llamado ha sido reiterado por numerosos pronunciamientos bilaterales y multilaterales, entre los que se destacan el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C24), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y sus Estados Asociados, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), los países miembros del Consenso de Brasilia y del Grupo de los 77 y China”, señaló Quirno.

En la misma línea, el canciller expresó: “Rechazamos la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”. “Los actuales habitantes de las Islas Malvinas no han sido nunca reconocidos como un ‘pueblo’ por las Naciones Unidas. No resulta aceptable que los habitantes de las islas se conviertan en árbitros de una disputa territorial en la que su propio país, como población implantada, es parte. Por ello tampoco tiene validez el pretendido “referéndum” de 2013″, precisó.

La respuesta fue redactada tras los dichos del vocero del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, quien había manifestado que “las Islas Falkland han votado abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y siempre hemos apoyado el derecho de los isleños a la autodeterminación y el hecho de que la soberanía reside en el Reino Unido".

El Gobierno le respondió al vocero del primer ministro británico.

“Por todos los elementos señalados, la República Argentina manifiesta, una vez más, su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y dar fin a la situación colonial especial y particular en las que están inmersas”, expresó Quirno en el comunicado.

Por último, agradeció a “toda la comunidad internacional el apoyo recibido a los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. ”Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas“, finalizó.