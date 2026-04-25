Alpine censuró un video de Colapinto cantando por Malvinas y se armó la polémica

Colapinto fue censurado por su escudería y hay polémica.

La causa Malvinas se metió de lleno y con polémica en la previa de la demostración de Franco Colapinto en Argentina, ya que la escudería Alpine censuró un vídeo donde el piloto cantaba por las Islas Malvinas.

En un primer momento, el equipo francés que tiene sus instalaciones en Enstone, Reino Unido, compartió un video de Colapinto cantando una canción de la Selección argentina en la que se menciona a las Islas Malvinas.

Sin embargo, terminó borrando dicha publicación y compartió una nueva que consiste en el mismo video, pero sin la parte donde se hace alusión a la guerra de Malvinas de 1982.

Este accionar por parte de Alpine fue cuestionado por el público argentino, que lo consideró como una falta de respeto.

Colapinto se encuentra en la Argentina para dar una exhibición a bordo de un Lotus E20 del 2012, que estará ploteado con los colores de Alpine.