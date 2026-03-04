El Teatro Tronador abre sus puertas a la formación de élite

El Complejo Teatral de Buenos Aires y el Teatro Tronador BNA lanzan la Escuela de Oficios Teatrales (EDOT), una oportunidad sin precedentes para profesionalizar el detrás de escena en la región.

Para el Director Gral. del teatro, Marcelo Gonzalez, instigador de esta gran iniciativa educativa, cultural y social sin precedentes​ para Mar del Plata, "no se trata de un curso más: es una carrera de 3 años con certificación oficial del Ministerio de Cultura porteño. El objetivo es formar a futuro profesionales del oficio teatral."

Se trata de formar expertos en:

Escenografía y Mecánica Escénica (EME) : Para quienes quieren construir mundos sobre las tablas.

: Para quienes quieren construir mundos sobre las tablas. ​Multimedia Escénica (MUL) : El cruce entre tecnología, pantallas y teatro.

: El cruce entre tecnología, pantallas y teatro. Vestuario y Caracterización (VECA): El arte de transformar a los actores.

Datos clave para no quedarte afuera: