El Teatro Tronador abre sus puertas a la formación de élite
Mar del Plata deja de ser solo una vidriera de espectáculos para convertirse en una usina de profesionales.
4 de Marzo de 2026 21:35
Por Redacción 0223
El Complejo Teatral de Buenos Aires y el Teatro Tronador BNA lanzan la Escuela de Oficios Teatrales (EDOT), una oportunidad sin precedentes para profesionalizar el detrás de escena en la región.
Para el Director Gral. del teatro, Marcelo Gonzalez, instigador de esta gran iniciativa educativa, cultural y social sin precedentes para Mar del Plata, "no se trata de un curso más: es una carrera de 3 años con certificación oficial del Ministerio de Cultura porteño. El objetivo es formar a futuro profesionales del oficio teatral."
Se trata de formar expertos en:
- Escenografía y Mecánica Escénica (EME): Para quienes quieren construir mundos sobre las tablas.
- Multimedia Escénica (MUL): El cruce entre tecnología, pantallas y teatro.
- Vestuario y Caracterización (VECA): El arte de transformar a los actores.
Datos clave para no quedarte afuera:
- Destinatarios: Mayores de 18 años (MDP y zona de influencia).
- Cursada: Comienza el 6 de abril. Formato híbrido (virtual de mañana con prácticas presenciales).
- Inscripción: Enviá tus datos a [email protected] o consultá en www.teatrotronador.com.ar.
