“Una economía familiar más sólida también contribuye al aprendizaje”: Rottemberg alertó sobre el temprano inicio de clases

La publicación del Calendario Escolar 2026 generó diversas críticas, entre ellas la de Carlos Rottemberg, quien decidió publicar en su sitio Multiteatro un descargo sobre los problemas que puede generar el adelantamiento del inicio de clases en la segunda quincena de febrero. En él, destacó el impacto que esta medida tiene en la temporada teatral, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Mar del Plata.

Con un inicio de clases pautado para el 2 de marzo, el empresario teatral sostuvo que: "El adelantamiento del inicio de clases en las distintas jurisdicciones del país prácticamente clausura la segunda quincena de febrero como período fuerte de turismo", afectando principalmente a la economía de diversos trabajadores del área turística, como hoteleros, gastronómicos, comercios, transporte y espectáculos.

Rottemberg manifestó su critica desde una postura empresarial pero también como padre.

"Resulta paradójico que, al mismo tiempo, se impulsen políticas para fomentar el consumo y el turismo mediante la creación de fines de semana largos. En términos prácticos, la segunda quincena de febrero —tal como viene sucediendo— equivale a resignar el impacto económico de cinco fines de semana largos consecutivos", sostuvo Rottemberg, quien además aclaró que al hablar de este tema no solo se respalda en sus conocimientos profesionales, sino que también se siente interpelado como padre.

Las clases comenzaran el 2 de marzo y se esperan 190 días de clases.

Desde ese lugar y con una fuerte crítica a la decisión del gobierno de iniciar las clases a principios de marzo, el productor teatral que realiza temporada en Mar del Plata hace 48 años de manera ininterrumpida aseguró que, pese a su desconocimiento sobre los beneficios educativos que pueda traer esta medida, "estoy convencido de que la educación de nuestros hijos no se sostiene únicamente dentro del aula. Una economía familiar más sólida, menos tensionada por la estacionalidad y la incertidumbre laboral, también contribuye a crear un entorno propicio para el aprendizaje."