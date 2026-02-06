Carlos Rottemberg, 48 veranos en Mar del Plata y un reconocimiento a la labor teatral

Carlos Rottemberg es sinónimo de teatro en Mar del Plata. Su presencia garantiza la llegada de producciones de primer nivel a la ciudad y, este año celebra su temporada 48 como productor teatral. En este marco, el Honorable Concejo Deliberante reconoció al emblemático empresario teatral.

“Para mí, Mar del Plata es una ciudad amigable en todo sentido. El marplatense me trató bien, primero, como turista, y hace cuarenta y ocho años profesionalmente. Entonces, por un lado, agradecimiento, y, por otro lado, reafirmar lo que siento personalmente por fuera, incluso, de mi actividad teatral”, dice Rottemberg a 0223 visiblemente conmovido por el reconocimiento.

-Ha pasado por todos los momentos en Mar del Plata, temporadas excelentes, pandemia, temporadas malas económicamente….

-Sí, sí, por supuesto. Por eso yo creo que el número 48 y ojalá el número cincuenta dentro de dos años, redondea un recorrido en el que creo, el que abono y el que trato de ponderar y honrar. Yo tengo un gran cariño por la ciudad de donde soy nativo, que es Buenos Aires, y, por elección, vine un día y me quedé en Mar del Plata. Así que me encanta. Mi mujer se ríe porque dice, tenemos que estar un departamentito en Dolores, porque, entonces, de esa manera, resolvemos el problema de los cuatrocientos kilómetros

-¿Cómo es disfrutar de Mar del Plata en verano? ¿Cómo lo hacés, aparte del trabajo que llevas adelante?

-La mejor prueba es la familia. Acá estoy con mi mujer y con los dos chicos más chicos, de nueve y seis años, donde hacen vida de turista, y en el medio de vida de turista está en el concejo deliberante. O sea, me encanta esa mezcla de poder salir de acá y ponernos las ojotas e ir a la playa.

-Te saco mínimamente el agasajo, pero no puedo dejar de preguntarte, no digo de la temporada, pero sí un balance de enero con respecto a la actividad teatral en Mar del Plata.

-El balance de Mar del Plata, desde el punto de vista numérico, en general lo que le preguntan a un empresario de teatro es, ¿cómo va a terminar la temporada? Yo lo dije ya a principio de enero, que va a brillar en un 15% abajo, que es un número coherente con una con un año donde sabíamos que iba a haber mucho turismo, y que pudiese tomarse, digamos, días de descanso, lo iba a hacer en el exterior por el tema del cambio, y que iba a ser un verano donde íbamos a tener menos gente. Y esto es matemática, todo lo demás son opiniones, pero la matemática es una ciencia exacta, y eso va terminando así.