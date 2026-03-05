El imponente barco alemán que quedó abandonado en la playa y se pueden visitar sus ruinas

El Desdémona es un barco mercante abandonado que se convirtió en uno de los paisajes más curiosos de Tierra del Fuego. La embarcación quedó encallada el 9 de septiembre de 1985 en la costa del Cabo San Pablo, tras sufrir daños en el motor y una vía de agua. Para evitar una tragedia mayor, el capitán decidió vararlo intencionalmente cerca de la costa. Desde entonces, el casco oxidado permanece como un ícono del lugar.

El Cabo San Pablo se encuentra a unos 185 kilómetros de Ushuaia y a poco más de 80 de Tolhuin. El último tramo del camino es de ripio y atraviesa una zona agreste donde suelen verse guanacos. Al llegar, los visitantes pueden observar el barco encallado frente al mar, convertido en una postal típica de la región. Con el paso de los años, el buque alemán se transformó en un atractivo turístico muy fotografiado.

La gente busca sacar fotografías del tremendo barco.

Por qué hay que prestarle atención al horario de las mareas

Para acercarse hasta el barco es fundamental prestar atención al horario de las mareas. Durante la bajamar es posible caminar por la playa y llegar hasta el casco de la nave sin que el agua lo impida. En cambio, cuando la marea sube, el acceso queda cubierto por el mar. Por eso, muchos viajeros planifican su visita según ese momento del día.

Además del barco, el Cabo San Pablo ofrece otros pequeños atractivos naturales. En la zona también se puede hacer una corta caminata hasta un antiguo faro abandonado que quedó inclinado tras un movimiento sísmico. Desde allí se obtienen vistas panorámicas del mar y del Desdémona encallado en la costa. El lugar combina historia, paisajes y un aire de misterio que atrae a quienes buscan rincones poco conocidos del sur argentino.