Macabro: encontraron muerto y maniatado en su casa a un reconocido profesor

El profesor universitario David Walter Aguirre, de 55 años, fue encontrado asesinado en su departamento del barrio porteño de Caballito. El cuerpo apareció maniatado con precintos y con un trapo en la boca dentro de la vivienda ubicada en Hidalgo al 375. El hallazgo ocurrió el miércoles por la tarde y generó una rápida intervención policial: la Justicia investiga el hecho como un posible homicidio.

El alerta ingresó a través de un llamado al 911 que advertía sobre una persona atada dentro del departamento. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un empleado administrativo de la víctima, quien relató que encontró al educador sin vida. Minutos después arribó personal del SAME, que confirmó el fallecimiento en el lugar. El caso quedó en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional N°59.

Las hipótesis que barajan los investigadores

Según las primeras pericias, el departamento estaba revuelto, aunque no presentaba signos de ingreso forzado. Por ese motivo, los investigadores creen que el docente podría haber ingresado al domicilio junto a otra persona durante la noche previa al crimen. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis. Mientras tanto, la División Homicidios de la Policía de la Ciudad trabaja para reconstruir las últimas horas del profesor.

El asesinato generó conmoción en el ámbito académico, ya que Aguirre era parte de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y director de la carrera de Administración en la Universidad de Flores. Además, participaba del programa UBA XXII, que dicta clases universitarias en cárceles. Allegados aseguraron que habían hablado con él pocas horas antes del hecho. La investigación continúa para determinar cómo ocurrió el crimen y quién fue el responsable.