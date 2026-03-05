Por primera vez una escuela pública de Mar del Plata prohibirá el uso de celulares

La Escuela Secundaria N°58, ubicada en Lebensohn 6854, se sumó a la ola de educación sin celulares en las aulas que ya rige en diversas instituciones privadas de la ciudad.

A través de un comunicado enviado a las familias resaltaron que la medida busca profundizar el aprendizaje, a través de la construcción de vínculos pedagógicos, que se ven muchas veces afectados por el uso de dispositivos electrónicos.

De esta manera buscan resguardar el clima áulico e institucional, el desempeño académico y la salud emocional de los estudiantes y docentes.

En este contexto, aclararon que "no es necesario traerlo, si lo hacen se dejará en un envase en la entrada del edificio y se retirará a la salida. Los envases serán guardados bajo llave en una oficina".

La medida será efectiva a partir del 1° de abril, "una vez finalizada la etapa de intensificación para que los jóvenes puedan acceder a nuestra biblioteca digital y disponer del material".

Desde la institución afirmaron que la disposición surgió por problemáticas que afectaron a la dinámica escolar en años anteriores como "interrupciones constantes, distracciones sostenidas, dificultades en la concentración, conflictos entre estudiantes, tensiones en el aula y una marcada incidencia en la atención y el desempeño académico".

La decisión fue respaldada por la inspectora, "una votación docente (100 a 0), una votación por familias y estudiantes (60 a 40) y 4 reuniones de personal en el mes de febrero", indicaron.

Por último, apelaron "al acompañamiento y a la corresponsabilidad de las familias en el sostenimiento de esta norma institucional, entendiendo que el objetivo central es resguardar el derecho a una enseñanza de calidad".