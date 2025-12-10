Estados Unidos incautó un barco petrolero en Venezuela y escaló la tensión entre Trump y Maduro

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó hoy en conferencia de prensa que Estados Unidos incautó un buque petrolero en la costa de Venezuela, una acción que redobla la tensión con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

"Como probablemente saben, acabamos de confiscar un buque petrolero en Venezuela", dijo Trump en la Casa Blanca y agregó: "Un gran petrolero, muy grande. El más grande jamás incautado, de hecho, y están pasando otras cosas”.

“Fue incautado por buenas razones", continuó Trump en la conferencia y aseguró que en breve van a publicar imágenes del momento en el que confiscaron el buque. "Asumo que nos quedaremos con el petróleo", sintetizó.

De qué se trató la operación frente a las costas de Venezuela

El presidente norteamericano no dio más detalles sobre la operación, pero trascendió a través de dos funcionarios de su gobierno que fue la Guardia Costera la que incautó el buque petrolero en aguas internacionales, frente a Venezuela.

Al tratarse de una operación militar, los funcionarios hablaron desde el anonimato. En esa línea, confirmaron que se trató de una "planificación deliberada" y que no hubo resistencia por parte de la tripulación. También remarcaron que no hubo víctimas.

El dirigente venezolano Carlos Paparoni aseguró que se trataba del buque Azure. "Una embarcación que salía de Venezuela con la intención de colocar petróleo en el mercado negro internacional, evadiendo controles, sanciones y utilizando rutas asociadas a redes criminales que operan junto al régimen de Nicolás Maduro", escribió en X.