Una antigua fábrica cortó la luz, cerró las puertas y dejó afuera a 75 operarios

La histórica fábrica de bolsas Panpack SA, ubicada en la provincia de Tucumán, no resistió la competencia importada y luego de cesantear 25 empleados el año pasado, en el fin de semana último notificó verbalmente a los 75 que quedaban en planta que serían despedidos.

El anuncio se concretó en la mañana del lunes, cuando debía entrar el turno de las 6 y no pudo acceder a las instalaciones, por encontrarse los portones cerrados y el personal de seguridad custodiándolos.

"El fin de semana recibieron una notificación verbal, no un telegrama: no vengan el lunes", relató el periodista Martín Borja.

Además, repasó que ya en julio del año pasado hubo 25 despidos, lo que representaba "el 10%-15% de la planta". "Quedaban 75 empleados, hoy cesanteados", añadió.

Tras 50 años de historia, Panpack baja la persiana porque no puede competir con la apertura de importaciones.

Los trabajadores se dirigieron a la comisaría de Los Nogales a radicar la denuncia junto al delegado gremial. La empresa venía a los tropiezos y ya se había realizado un concurso preventivo para salvar la quiebra.

La compañía comenzó el 2025 con 100 trabajadores fijos y luego sumó 20 contratados, pero el 28 de mayo despidió a 25 trabajadores que tenían entre 5 y 35 años de antigüedad.

La única respuesta de la empresa fue ofertar el 50% de la indemnización en 7 cuotas, lo que, obviamente, no fue aceptado por sus trabajadores que, además, tuvieron que contratar abogados y comenzar un juicio.

La planta cerró tras más de 50 años de abastecer a 15 ingenios, y 75 trabajadores quedaron desempleados, lo que en la provincia se suma al cierre de la textil TN&Platex en enero, lo que totaliza las persianas de dos fábricas que cayeron en lo que va del 2026 en Tucumán.