Una antigua fábrica cortó la luz, cerró las puertas y dejó afuera a 75 operarios
La planta fabricante de bolsas bajó las persianas tras más de 50 años de abastecer a 15 ingenios. Se suma así al cierre de la textil TN&Platex en enero.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La histórica fábrica de bolsas Panpack SA, ubicada en la provincia de Tucumán, no resistió la competencia importada y luego de cesantear 25 empleados el año pasado, en el fin de semana último notificó verbalmente a los 75 que quedaban en planta que serían despedidos.
El anuncio se concretó en la mañana del lunes, cuando debía entrar el turno de las 6 y no pudo acceder a las instalaciones, por encontrarse los portones cerrados y el personal de seguridad custodiándolos.
"El fin de semana recibieron una notificación verbal, no un telegrama: no vengan el lunes", relató el periodista Martín Borja.
Además, repasó que ya en julio del año pasado hubo 25 despidos, lo que representaba "el 10%-15% de la planta". "Quedaban 75 empleados, hoy cesanteados", añadió.
Los trabajadores se dirigieron a la comisaría de Los Nogales a radicar la denuncia junto al delegado gremial. La empresa venía a los tropiezos y ya se había realizado un concurso preventivo para salvar la quiebra.
La compañía comenzó el 2025 con 100 trabajadores fijos y luego sumó 20 contratados, pero el 28 de mayo despidió a 25 trabajadores que tenían entre 5 y 35 años de antigüedad.
La única respuesta de la empresa fue ofertar el 50% de la indemnización en 7 cuotas, lo que, obviamente, no fue aceptado por sus trabajadores que, además, tuvieron que contratar abogados y comenzar un juicio.
La planta cerró tras más de 50 años de abastecer a 15 ingenios, y 75 trabajadores quedaron desempleados, lo que en la provincia se suma al cierre de la textil TN&Platex en enero, lo que totaliza las persianas de dos fábricas que cayeron en lo que va del 2026 en Tucumán.
Temas
Lo más
leído