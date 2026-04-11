Pudo irse por 18 millones de dólares y ahora se saldría por la puerta de atrás: la estrella de Boca que podría marcharse a mitad de año

La dirigencia del "Xeneize" estaría abierta a dejar salir a una de las estrellas que no ha tenido mucho rodaje en el último año y medio.

En Boca Juniors crece la preocupación por la situación de algunos de sus jugadores. En este caso, estamos hablando de Kevin Zenón, quien volvió a quedar afuera de los convocados, esta vez para el clásico frente a Independiente en La Bombonera. La decisión del entrenador Claudio Úbeda encendió todas las alarmas en torno al futuro del mediocampista.

El panorama del ex Unión de Santa Fe es más complejo de lo que parecía. Si bien no venía sumando demasiados minutos, su ausencia por segundo partido consecutivo deja en evidencia que perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico, que hoy apuesta fuerte por juveniles que vienen rindiendo.

Desde su llegada al club, Zenón había logrado continuidad principalmente bajo la conducción de Fernando Gago, con quien disputó 16 encuentros. Sin embargo, con Úbeda también sumó minutos —14 partidos en total—, aunque su último ingreso fue el 28 de febrero ante Gimnasia de Mendoza, donde apenas jugó 37 minutos.

Lo que más sorprende es el brusco cambio en su situación. Hace apenas unos meses, Boca rechazó una oferta cercana a los 18 millones de euros desde Alemania, cifra que lo posicionaba como una de las grandes ventas a futuro. Hoy, con un presente irregular y sin lugar en el equipo, su salida podría darse por mucho menos en el próximo mercado de pases.

En Brandsen 805 saben que el contexto cambió y que será clave recuperar parte de la inversión realizada por el jugador, por quien adquirieron el 80% del pase en una operación que incluyó dinero, el porcentaje de Mauro Luna Diale y la cesión de Simón Rivero. Sin el protagonismo esperado, su cotización cayó considerablemente en los últimos meses.

Con 83 partidos, 10 goles y 7 asistencias desde su llegada en 2024, el ciclo de Zenón en Boca parece haber entrado en una meseta inesperada. Mientras su entorno analiza ofertas y el club no descarta negociarlo, todo indica que aquel pase millonario a Europa quedó atrás y que su futuro podría resolverse en junio… pero en condiciones muy distintas a las que se imaginaban en La Ribera.