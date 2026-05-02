El equipo de Claudio Úbeda sumó de a tres nuevamente de visitante y deberá esperar por el resultado de Estudiantes para saber cuál será su posición final.

En el estadio Madre de Ciudades, Boca Juniors mostró un rendimiento destacado y se impuso 2-1 ante Central Córdoba, un resultado que lo deja en la cima del Torneo Apertura.

El primer gol llegó a los 43 minutos, un centro de Alan Velasco desviado por Agustín Quiroga terminó en el segundo tanto de Boca, generando desconcierto en el arquero Alan Aguerre.

Mientras que dos minutos más tarde, Exequiel Zeballos hizo una gran jugada individual por el sector izquierdo, desbordó y tiró el centro al medio para que Milton Giménez empuje la pelota y ponga el 2-0.

Central Córdoba intentó reaccionar, con Lucas González muy cerca de anotar, aunque su disparo se fue por encima del travesaño. Además, un gol de Boca fue anulado a los 30 minutos por fuera de juego tras revisión del VAR, lo que añadió polémica al encuentro.

Exequiel Zeballos, fue una de las figuras del partido, creando peligro constante y ejecutando un potente tiro libre que fue bien contenido por Aguerre.

En la segunda parte el equipo local descontó con un gol polémico por un posible offside de Michael Santos tras la asistencia de Maciel de cabeza, pero el VAR dio el visto bueno y el equipo de Lucas Pusineri terminó descontando y puso el 2-1.

En los minutos finales Úbeda volvió a darle minutos a los jugadores titulares. Ingresaron Merentiel, Paredes y Aranda que sin duda cambiaron el ritmo del encuentro y que si bien el conjunto de la Ribera no consiguió ampliar la difeencia en el marcador, con la pegada de Paredes estuvo muy cerca de sentenciar antes el triunfo.

Con esta victoria, Boca Juniors llegó a los 30 puntos y se ubica como el líder del Grupo A parcialmente. Tendrá que esperar el resultado de Estudiantes con Platense para saber si finaliza en el primer o segundo lugar.