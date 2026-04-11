Afiliados de Ioma movilizarán al Congreso Provincial de Salud en Mar del Plata

Los afiliados denuncian años de falta de prestaciones y elementos básicos en cirugías.

Afiliados de IOMA se concentrarán el próximo miércoles 15 a las 11 frente al Hotel Provincial, en el marco del Congreso Provincial de Salud 2026 (COSAPRO), para visibilizar la situación que atraviesan con la obra social.

La convocatoria se realiza bajo el lema “La corrupción se impone sobre la vida” y apunta a denunciar la falta de prestaciones en distintos ámbitos y la interrupción de tratamientos, especialmente en casos oncológicos.

La protesta será frente al Hotel Provincial ante la espera del Gobernador Axel Kicillof

El reclamo se dará en simultáneo con el desarrollo del COSAPRO en la ciudad, por lo que los organizadores buscan que funcionarios de los 135 municipios escuchen de primera mano la situación que, aseguran, viven a diario los afiliados.

Según expresaron en un comunicado, la crisis responde a años de deficiencias en el sistema, con falta de prestaciones básicas, escasez de insumos esenciales para cirugías y demoras o interrupciones en tratamientos clave.

Invitan a familiares y ciudadanos en general a participar del reclamo.

En ese contexto, cuestionaron el contraste entre el discurso oficial sobre las políticas de salud pública del Ministerio de Salud bonaerense y la realidad que, afirman, enfrentan los usuarios de IOMA.

Desde la organización invitaron a participar no solo a afiliados, sino también a familiares y a la comunidad en general que quiera sumarse al reclamo por mejoras en la atención de la salud.