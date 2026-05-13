Protesta en Ioma por el fallecimiento de Silvia González: "La trasladaron a La Plata prácticamente muerta"

Afiliados del Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) y familiares de Silvia Nancy González se manifestaron este miércoles al mediodía en la delegación local para exigir justicia por su fallecimiento y advertir la "negligencia, abandono y deshumanización" de la obra social. "Murió esperando una cama, sola y lejos de casa", remarcaron.

A dos semanas del lamentable deceso de la mujer de 56 años, su hija Sol convocó a afiliados, familiares, medios de comunicación y a toda la comunidad para "visibilizar la desprotección, exigir justicia y defender el derecho a la salud".

Su hija Sol advirtió que "la intubaron innecesariamiente" y que "no le realizaron estudios".

Durante la protesta, la hija de la víctima recordó en diálogo con 0223 los insólitos ofrecimientos y los graves errores que derivaron en el deceso de su madre, que sufrió un infarto el lunes 27 de abril: "Habiendo tantas clínicas, la quisieron trasladar a Berisso. Después de muchas ideas y vuelta, la enviaron al sanatorio Avenida, que no cuenta con Unidad Coronaria".

Sin embargo, señaló que "Ioma la trasladó igual" porque "se la querían sacar de encima del hospital", al mismo tiempo que denunció que "cada día que fue pasando", Silvia "fue muriendo", y que "su salud se deterioraba más porque no tenía asistencia de ningún tipo".

Familiares de Silvia y afiliados se manifestaron este miércoles en la sede local de Ioma.

En la misma línea, subrayó que en el nosocomio "no le realizaron estudios ni nada y la intubaron innecesariamente porque, según ellos, estaba nerviosa", y aseguró que a su mamá "la trasladaron a La Plata prácticamente muerta, con signos vitales muy bajos".

De acuerdo a su relato, recibió un llamado desde el último hospital en el que permaneció su madre, en el que le dijeron que "no había comunicación" y que "la información enviada desde Mar del Plata era que evolucionaba favorablemente". Entonces, cuestionó: "Era totalmente mentira, mintieron en todo. Hicieron todo mal".

Así fueron los últimos días de Silvia González

Tal como había adelantado este medio, Silvia sufrió un infarto y como debía quedar internada en una Unidad Coronaria, el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) solicitó su traslado a una clínica que contara con dicha complejidad.

Exigen justicia por la muerte de Silvia González, de 56 años.

El ofrecimiento fue una derivación a Berisso, por lo que se negaron y fue enviada a la clínica Avenida, que cuenta con "una terapia intensiva precaria", de acuerdo a la denuncia. Allí, le pidieron a la familia que abonara la comida y el traslado y el Eco Doppler que debía realizarse en otra institución, y cuando su hija la fue a visitar, la encontró en muy mal estado.

Finalmente, el jueves 30 de abril iba a ser remitida a Berisso, pero los médicos cancelaron el viaje por el riesgo que presentaba el cuadro de Silvia, quien estaba intubada y esa información no había sido comunicada previamente. En ese marco, exigieron la derivación urgente y una respuesta, y a la tarde la trasladaron a La Plata, donde falleció ese mismo día.