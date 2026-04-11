Tragedia: se le trabó la mochila al bajar del colectivo, cayó al asfalto y murió atropellada

Una tragedia inexplicable conmocionó a los vecinos del barrio porteño de Villa Devoto, tras la muerte de una joven de 25 años en un accidente de transporte. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre, cuando la víctima se disponía a descender de una unidad de la línea 134.

En una secuencia de segundos, una de las correas de su mochila quedó atrapada en el mecanismo de la puerta trasera del colectivo. Al reiniciar la marcha el vehículo, la joven perdió el equilibrio y cayó fatalmente debajo de las ruedas traseras de la unidad.

Efectivos de la Policía de la Ciudad y ambulancias del SAME arribaron rápidamente al lugar tras varios llamados desesperados de los testigos al 911. A pesar de los esfuerzos del personal médico, solo pudieron constatar el fallecimiento de la víctima debido a la gravedad extrema de las lesiones sufridas.

El área permaneció cercada durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos, quienes buscan determinar la mecánica exacta del siniestro. La zona, conocida por su intenso flujo de pasajeros, se vio paralizada ante el impacto que generó este suceso entre quienes circulaban por allí.

La zona donde ocurrió el incidente es muy transitada.

Qué pasó con el chofer del colectivo tras el accidente

El chofer del colectivo, un hombre de 41 años, fue detenido de inmediato y trasladado a la dependencia policial para prestar declaración sobre lo ocurrido. La Justicia ordenó el secuestro preventivo de la unidad de transporte y la realización de los test de alcoholemia y estupefacientes correspondientes al conductor involucrado.

El caso quedó caratulado preventivamente como homicidio culposo, mientras se analizan las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer si hubo negligencia. Se intenta verificar si las puertas del vehículo se cerraron correctamente antes de que el motorista retomara su recorrido habitual.

Este lamentable episodio reaviva el debate sobre las medidas de seguridad y los tiempos de ascenso y descenso en el sistema de transporte público porteño. Familiares y allegados de la víctima aguardan los resultados de la autopsia para poder despedir sus restos en medio de un clima de absoluto dolor.

Mientras tanto, las autoridades viales recomiendan a los pasajeros extremar los cuidados con bolsos y accesorios al momento de abandonar las unidades en movimiento.