El dólar oficial sufrió la mayor caída semanal desde febrero: a cuánto cerró este viernes

El dólar oficial prolongó su tendencia bajista y registró la mayor caída semanal en dos meses, tras hilvanar su quinto retroceso consecutivo este viernes 10 de abril.

El tipo de cambio mayorista cayó a los $1.370 y acumuló una caída de $24 (-1,7%) en la semana, la mayor desde mediados de febrero. De esta manera, la brecha contra el techo de la banda cambiaria, que hoy fue de $1.671,07, alcanzó el 22%, su nivel más alto desde junio de 2025.

A nivel minorista, el dólar cotiza a $1.355,31 para la compra y $1.405,95 para la venta en el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA) cae $5 a $1.345 para la compra y a $1.395 para la venta.

El dólar blue opera a $1.375 para la compra y a $1.390 para la venta.

El dólar blue opera a $1.375 para la compra y a $1.390 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.477,98 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.6%. El dólar MEP opera a $1.415,11 y la brecha con el dólar oficial es de 3.0%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.813,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.471,74.