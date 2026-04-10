La medida fue decidida durante un plenario en el que participaron las seccionales de todas las provincias.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional para el próximo 21 de abril, en demanda de la reapertura de las paritarias con negociaciones libres, sin límites impuestos por el Gobierno.

La medida fue decidida durante un plenario en el que participaron las seccionales de todas las provincias. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, criticó duramente la postura del Ejecutivo, calificándola como una “actitud miserable” por establecer topes a las negociaciones salariales.

“El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”, expresó Aguiar, enfatizando la gravedad de la situación económica que enfrentan los trabajadores estatales.

En ese sentido, el dirigente sindical exigió que las paritarias en la administración pública se abran de manera inmediata y advirtió que, de no ser así, la conflictividad aumentará considerablemente.

Además, destacó que “los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios”, en referencia a la disparidad salarial que perciben los empleados públicos en comparación con algunos sectores del gobierno.

Finalmente, Aguiar sentenció: “Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más”, subrayando la firmeza del reclamo y la tensión que atraviesa el sector estatal ante la actual coyuntura económica.