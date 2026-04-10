Anuncian cambios en la atención en salud de Pami pero advierten que se trata de “un ajuste disfrazado”

Desde el Sutepa advierten que los cambios en el Pami “desguazará” al sistema previsional. Foto archivo.

El gobierno de Javier Milei introdujo modificaciones claves en el modelo de atención del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami), que buscan optimizar las prestaciones en salud. Sin embargo, gremios del sector advierten que se trata de un “ajuste encubierto”.

Este jueves, a través de la resolución 2026-1107, el organismo dejó sin efecto normativas anteriores y actualizó su esquema de prestaciones, incorporando nuevas prácticas en el Nomenclador Común. Entre los cambios más relevantes se destacan la implementación de controles anuales de salud, consultas domiciliarias, atención clínica presencial y la emisión digital de órdenes médicas.

Cambios en el Pami

Según informaron desde la administración central, uno de los ejes de la reforma es la digitalización del sistema, ya que se establece que las prestaciones deberán registrarse mediante formularios digitales y a través de la Orden Médica Electrónica (OME), lo que resaltan, “permitirá mejorar la trazabilidad de la atención y agilizar los procesos administrativos”.

Asimismo, el Pami busca reforzar la presencia de médicos de cabecera en todo el territorio nacional, incorporando criterios sociodemográficos, prestacionales y de acceso a la salud. En este sentido, también se introdujeron valores diferenciales en el pago de la cápita para determinadas regiones del país: un incremento del 20% para zonas de la Patagonia Norte y del 40% para la Patagonia Sur.

En cuanto al esquema de financiamiento, se ratificó la continuidad del sistema mixto de retribución, que combina el pago capitado con el pago por prestación, con el objetivo de reconocer la integralidad de la actividad asistencial.

Desde el organismo remarcaron que el control anual de salud se consolida como una herramienta clave para la detección temprana de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial, especialmente en población adulta mayor.

Por último, se estableció que las consultas domiciliarias y la atención de afiliados fuera de la cápita mantendrán la modalidad de pago por prestación, debiendo cumplimentar el circuito digital de emisión, validación y transmisión de la OME correspondiente.

“No es modernización, es un ajuste disfrazado”

Desde el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de Pami (Sutepa), consideraron que la medida solo busca “achicar” el costo de las prestaciones y advierten que los perjudicados serán los jubilados.

“No es una mejora de sistema, es un ajuste disfrazado. Te dicen ahí en la que van a ordenar y que van a modernizar, pero en realidad lo que están haciendo es trasladar el costo a los médicos, y al final del camino, el ajuste es a los jubilados. Después meten más prestaciones dentro de este pago fijo, o sea, el médico tiene que hacer más cosas por la misma plata”, afirmó Gastón Venturi, secretario general del Sutepa.

En diálogo con 0223, el dirigente cuestionó la decisión del gobierno de Milei:“ Esto no es eficiencia, es laburar para cobrar menos en términos reales. Además, eliminan el incentivo que tenían los médicos antes para la formación, y en vez de apostar a mejor calidad, recortan”, dijo.

Para Venturi, ahora el Pami gestiona las prestaciones de manera contradictoria. "Te exigen más (como médico), pero a su vez te dan menos herramientas para poder ejercer tu laburo. Y el sistema queda así, lo simple lo meten en la cápita y lo van a licuar, y lo complejo lo pagan aparte”.

“El problema es de fondo no lo van a resolver. Los valores siguen atrasados, las prestaciones, o en este caso, los prestadores están en crisis, y la desigualdad para el acceso sigue igual. Y cuando eso pasa acá en la obra social, el que termina pagando el costo va a ser siempre el jubilado. Están achicando el presupuesto y lo están desguazando”, concluyó.