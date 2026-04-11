La escalofriante confesión del joven que asesinó a su abuelo: "Lo dejé tirado en su casa"

Un escalofriante crimen familiar sacudió a la zona sur de la ciudad de Córdoba tras la confesión de un joven de 25 años. Luego de atacar brutalmente a su abuelo, Matías G. se dirigió en moto hacia el Hospital Príncipe de Asturias para entregarse ante los médicos de guardia. "Maté a mi abuelo, lo dejé tirado en su casa", fueron las palabras que utilizó para relatar el parricidio ocurrido en la vivienda de la calle Vicente Forestieri. La crudeza del testimonio dejó en shock al personal sanitario, quienes alertaron de inmediato a las autoridades policiales presentes en el centro asistencial.

Al llegar al domicilio indicado, los efectivos encontraron el cuerpo de José Luis Zárate con heridas de extrema gravedad en el rostro y el cuero cabelludo. Las pericias iniciales sugieren que la víctima sufrió un traumatismo de cráneo fatal, presuntamente provocado por golpes con una silla durante una violenta discusión. Mientras el agresor confesaba el hecho, la esposa de la víctima se encontraba descansando en otra habitación, ajena a la tragedia que ocurría a pocos metros. El hijo del hombre asesinado relató ante la prensa local la confusión inicial de la familia, que primero creyó estar ante un desmayo.

Los familiares aguardan el resultado de la autopsia.

Qué dijo el asesino sobre el brutal ataque contra su abuelo

Durante su detención en el hospital, el atacante aseguró ante los oficiales que su accionar fue una respuesta a presuntos abusos sufridos por parte del fallecido. Esta declaración se convirtió en el eje central de la investigación judicial liderada por el fiscal Víctor Chiapero, quien busca verificar la veracidad de dichos antecedentes. El joven fue imputado por homicidio simple y trasladado a la cárcel de Bouwer bajo estrictas medidas de seguridad mientras se realizan los peritajes psicológicos correspondientes. El secuestro de la moto en la que se trasladó, todavía manchada con sangre, será una pieza clave en el expediente.

El caso generó una profunda conmoción entre los vecinos, quienes describieron la escena como una pesadilla difícil de procesar para la comunidad cordobesa. La Justicia ahora deberá determinar si existieron denuncias previas o conflictos latentes que pudieran haber desencadenado este desenlace fatal entre abuelo y nieto. Por el momento, la familia Zárate aguarda los resultados finales de la autopsia para comprender la magnitud total del ataque recibido por el anciano.