“Son apenas $35 mil”: el insólito valor de una beca universitaria que no actualiza el gobierno de Milei

En el marco de una serie de actividades que buscan visibilizar el rechazo a la falta del cumplimiento del gobierno de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) dieron detalles de cómo deben sostener el sistema con el ajustado presupuesto.

A pocas horas que el Presidente manifestara que si no había acompañamiento a sus medidas, “volvemos al sector privado”, sus palabras resuenan en el sector de la educación superior, que desde agosto de 2025 esperan que el Ejecutivo haga cumplir la Ley N° 27.795.

“No me parece que sea un discurso que traiga paz, templanza o esperanza a la gente”, sostuvo Mónica Biasone, rectora de la Unmdp. En declaraciones a Extra (FM 102.1), la radio de 0223, manifestó sobre la dificultad que encuentran a diario por el magro presupuesto. “Cualquier obra está suspendida”, dijo y resaltó que habiendo una inscripción récord, “todo nos queda chico”.

“Los presupuestos no son solo números, es gente que pierde trabajos o no puede estudiar”, reflexionó y aseguró que si se diera cumplimiento a la Ley, “el gobierno dejaría de recaudar un 0,71 % del PBI” y eso significa que “no hay una voluntad política de no cumplir y ni siquiera es económica a esta altura”, razonó.

Becas que no se actualizan desde 2023

Como caso paradigmático, Biasone sostuvo que la universidad pública “está haciendo un esfuerzo muy profundo, para poder sostener y aumentar las becas estudiantiles” y contó el caso de las Becas Progresar, que hoy alcanzan un valor insólito. “Desde el año 2023 que no se actualizan y están en 35.000 pesos. Con eso, un estudiante no llega a la Universidad. Y hay muchos estudiantes que las necesitan. Entonces, tenemos becas de comedor, de ayuda económica y una serie de becas que en este momento representan casi cuatro veces lo que se está pagando por una beca Progresar. Así que estamos haciendo un esfuerzo enorme”, afirmó.

“No sabemos lo que piensa hacer el Gobierno, porque no es solo con con el sistema universitario, también lo es con la ley de discapacidad. Hay un montón de incumplimientos legales, incluso incumplimientos judiciales, que se están evidenciando en los últimos tiempos y que es una novedad para la política argentina: que el Ejecutivo no cumpla la ley. Nos jactamos de que quien no cumple una ley tiene que ir preso, pero parecería ser que algunos pueden cumplir la ley y otros no”, aseveró.

Por último, adelantó que la próxima semana se van a definir nuestras estrategias para exigir el cumplimiento de la Ley. “Habrá alguna reunión entre autoridades universitarias y los gremios definiremos si marcha sí, marcha no”, completó Biasone.