Docentes de la Unmdp profundizan el plan de lucha y cortarán la calle con una carpa universitaria
Lo confirmaron en la tarde de este miércoles en redes sociales. También desarrollarán un festival en la Catedral.
Por Redacción 0223
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Después de un marzo atravesado por numerosos paros en reclamo de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) profundizó su plan de lucha y anunció nuevas medidas para la próxima semana.
De acuerdo al comunicado difundido en redes sociales, el siguiente lunes 13 y miércoles 15 de 10 a 18 instalarán una carpa universitaria en el Complejo Universitario, con gazebos y sillas, y detendrán el tránsito vehicular por la calle Funes.
"Carpa por la universidad y la soberanía", es el lema de la iniciativa. Y además, también desarrollarán el martes 14, de 12 a 17, un festival en la Iglesia Catedral, en la peatonal San Martín y Mitre.
Por ese motivo, desde la organización le solicitaron a los estudiantes que anoten las clases, paneles y actividades enviadas al correo electrónico para una mejor planificación.
Durante esta semana le confirmarán a aquellos interesados si obtendrán el espacio sobre la calle o si existirá otra alternativa. También se encuentran coordinando con todos los sectores de la comunidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) para que se sumen al cronograma.
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