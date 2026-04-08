Docentes de la Unmdp profundizan el plan de lucha y cortarán la calle con una carpa universitaria

Después de un marzo atravesado por numerosos paros en reclamo de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) profundizó su plan de lucha y anunció nuevas medidas para la próxima semana.

De acuerdo al comunicado difundido en redes sociales, el siguiente lunes 13 y miércoles 15 de 10 a 18 instalarán una carpa universitaria en el Complejo Universitario, con gazebos y sillas, y detendrán el tránsito vehicular por la calle Funes.

"Carpa por la universidad y la soberanía", es el lema de la iniciativa. Y además, también desarrollarán el martes 14, de 12 a 17, un festival en la Iglesia Catedral, en la peatonal San Martín y Mitre.

Por ese motivo, desde la organización le solicitaron a los estudiantes que anoten las clases, paneles y actividades enviadas al correo electrónico para una mejor planificación.

"Milei, cumplí la ley", fue el pedido del sindicato.

Durante esta semana le confirmarán a aquellos interesados si obtendrán el espacio sobre la calle o si existirá otra alternativa. También se encuentran coordinando con todos los sectores de la comunidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) para que se sumen al cronograma.