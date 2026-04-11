Carpa por la universidad y la soberanía: docentes y nodocentes de la UNMDP reclaman por la ley de financiamiento

El reclamo se da ante la falta del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario

Docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata iniciarán la próxima semana una serie de medidas para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio del conflicto con el gobierno nacional por el presupuesto.

Según informaron los gremios ADUM y APU, el lunes 13 de abril se instalará una carpa en el complejo universitario de Funes y Rodríguez Peña con distintas actividades para visibilizar el reclamo contra el ajuste y el recorte presupuestario.

Serán 3 días de actividades tanto en el complejo de Funes como en el Centro.

La iniciativa contará además con la participación de estudiantes de distintas carreras, que se sumarán a las jornadas de protesta en defensa de la universidad pública.

De acuerdo al cronograma, la carpa funcionará el lunes 13 y el miércoles 15 de 10 a 18 en el complejo universitario de Funes, donde también se realizarán clases públicas. En tanto, el martes 14 la actividad se trasladará al centro: desde las 12 se instalará frente a la Catedral, en la intersección de San Martín y Mitre, y habrá un festival artístico.



Desde la comunidad universitaria señalaron que la medida se da ante el incumplimiento del gobierno nacional en la aplicación de la ley, que fue aprobada el año pasado con insistencia del Congreso.

La normativa contempla una recomposición salarial en función de la pérdida acumulada desde diciembre de 2023, que estiman en un 49%, además de una actualización trimestral de salarios y del presupuesto de acuerdo a la inflación.