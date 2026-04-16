Comercio de suplementos: tendencias en ingredientes naturales

El comercio de suplementos con ingredientes naturales se encuentra en permanente crecimiento y con tendencias que van desde las microalgas hasta compuestos incluidos en complejos vitamínicos. Este crecimiento parece estar vinculado a causas como el aumento de personas que empezaron a practicar deportes en los últimos años y a la creciente preocupación por los hábitos de salud.

En dietéticas y a través de la web, actualmente se pueden encontrar suplementos de origen natural de todo tipo, que sirven para distintos objetivos: aquellos más vinculados a la actividad deportiva, como la microalga espirulina; los relacionados a la salud, como la silimarina (que es un excelente protector hepático); y también los del ámbito de la belleza y el cuidado, como el producto InnerX de Primal FX (que sirve para fortalecer el cabello).

Todas estas opciones de suplementos naturales como Supradyn o InnerX se dan en un mundo que parece virar hacia una sociedad que se preocupa de una manera más profunda por el cuerpo y el medioambiente, con un crecimiento importante en la práctica de deportes y en la militancia por la naturaleza y el veganismo.

El deporte en su conjunto parece estar en auge. Diversas fuentes señalan que la pandemia de coronavirus dio un fuerte puntapié sobre la concientización de los beneficios de la actividad física para el cuerpo y la mente, algo que desencadenó en un aumento de quienes decidieron volcarse al deporte en los últimos años y cambiar sus hábitos alimenticios.

Al mismo tiempo, a nivel global, se viene generando un incremento de las personas preocupadas por el medioambiente y el origen de los alimentos y aquellas que deciden no consumir o disminuir el consumo de productos de origen animal. Esta tendencia no escapa a la Argentina: en 2023 la Unión Vegana Argentina sostuvo que un 12% de la población del país se consideraba vegetariana o vegana.

Quizás impulsado por el activismo contra el consumo de productos de origen animal, en 2025 el mercado de suplementos veganos alcanzó los USD 10.20 mil millones, número que crecería a USD 11.17 mil millones en 2026 y a USD 17.63 mil millones en 2031. Esto es sólo una muestra del crecimiento del mercado porque los veganos son una parte de los suplementos naturales, pero no todos.

A continuación, te contamos sobre algunas de las tendencias de los complementos de origen vegetal y animal, a los que se suman minerales y otras sustancias.

Vitaminas para la juventud

Dentro de los complementos alimenticios se destacan los complejos vitamínicos. Este tipo de productos, aunque son diseñados en laboratorios y no son exclusivamente naturales, sirven para cubrir déficits nutricionales y aportar nutrientes esenciales al organismo cuando la dieta no cubre lo suficiente.

Los complejos vitamínicos no son medicamentos. Se consideran complementos alimenticios y generalmente suelen contar con una mezcla de vitaminas como la A, la D y varias B, además de minerales como hierro y calcio. En el mercado existen varias marcas de complejos vitamínicos como, por ejemplo, vitaminas graviton .

Microalgas para el corazón y más

Dentro de la amplia gama de suplementos naturales existentes algunos que son exclusivamente veganos. O sea, sus componentes no tienen un origen animal y van en sintonía con parte de los nuevos consumos. Estos complementos son ideales para personas que necesitan de una buena nutrición y quieren evitar el consumo de carne y sus derivados.

Entre los suplementos veganos se destacan las microalgas. Estas formaciones vegetales marinas y de rio son consideradas superalimentos porque cuentan con una superlativa densidad nutricional: suelen ser ricas en proteínas, fibras, vitaminas y minerales.

Una microalga muy utilizada es la espirulina, con un contenido de proteínas que ronda entre el 60% y el 70% de su peso seco, además de varias vitaminas (A, complejo B, D, E y K) y minerales como el selenio, el calcio, el iodo, el hierro y ele zinc, entre otros. Entre los beneficios de este suplemento vegetal están la protección del sistema nervioso, el aumento en la oxigenación de células y la ayuda a la reparación de fibras musculares.

Asimismo, otra microalga potente es la chlorella, que aporta proteínas, clorofila, hierro, vitaminas del complejo B y Omega-3. Este ingrediente natural es utilizado para desintoxicaciones y para estimular las defensas, mientras que también aporta al sistema cardiovascular. A las ya mencionadas, se suma además la microalga schizochytrium que es rica en ácidos grasos omega-3 DHA y ayuda a disminuir los triglicéridos y el colesterol.

Un ingrediente natural con múltiples usos

Otro complemento natural muy utilizado en el último tiempo es la silimarina. Este ingrediente es extraído de las semillas del cardo mariano (Silybum marianum), una herbácea de flor violeta nativa de los países con ribera en el Mediterráneo y de sectores de Asia.

La silimarina es un potente fitoquímico que se utilizó durante varios siglos en la medicina tradicional por sus grandes efectos sobre la salud del hígado, pero su potencial terapéutico es multifacético y su consumo puede resultar beneficioso para otras afecciones.

Este complemento natural es muy versátil y sus usos se han ido acrecentando. Además de su capacidad para proteger el hígado, contiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, sirve como un ingrediente de apoyo para tratar la diabetes y cuenta con efectos beneficiosos para la piel, entre otros beneficios.

La naturaleza, la fuente de todo

Como viste en este artículo, los suplementos para nutrir y tratar diversas patologías tienen su origen en la naturaleza, desde plantas ancestrales que preservan sustancias como valiosos tesoros hasta el omega 3 extraído de peces.

La biodiversidad planetaria hace que en cada rincón del mundo haya elementos naturales para tratar tal o cual problemática del cuerpo y la mente. Por eso, la lucha ambiental es también la lucha por el cuerpo propio: respetar la naturaleza es respetar aquellas sustancias que nos sirven para mejorar nuestra salud y bienestar general.

Las sustancias naturales para nutrir y aliviar patologías son muchas: desde las presentes en las microalgas hasta aquellas que fueron incluidas en productos de laboratorio como en las vitaminas graviton.

En el mercado, estas sustancias se comercializan en distintos formatos: a través de capsulas, en aceites y polvos, con sabor intenso o casi sin sabor. En tanto, sus beneficios diversos hacen que los consumidores varíen entre personas interesadas en preservar su salud, veganos que necesitan excelentes nutrientes vegetales, quienes sufren afecciones particulares y deportistas de alto rendimiento que buscan tener un plus al entrenamiento de cada día.