Cómo viajar gratis en el transporte público con Cuenta DNI

Durante el mes de abril, los usuarios del transporte público en Mar del Plata cuentan con una alternativa concreta para reducir los gastos diarios. Se trata de viajar sin costo, de la mano de Cuenta DNI. La billetera digital del Banco Provincia habilitó un reintegro total del valor del pasaje en colectivos para quienes utilicen la aplicación con una tarjeta Visa Débito asociada.

El funcionamiento del beneficio es simple y ágil. Para acceder, los pasajeros deben abonar el viaje utilizando su celular en las validadoras que operan con tecnología NFC o bien escanear el código disponible en cada una de las unidades. Una vez realizado el pago, el sistema procesa automáticamente la devolución del dinero, sin necesidad de realizar trámites ni gestiones adicionales.

La propuesta cobra especial relevancia en un contexto de aumentos en las tarifas del transporte en toda la provincia. En ese escenario, este reintegro permite amortiguar el impacto en el presupuesto cotidiano, especialmente para quienes dependen del colectivo para trasladarse a sus lugares de trabajo o estudio. El beneficio incluye un tope mensual que posibilita realizar múltiples viajes sin costo efectivo, ampliando su alcance.

Más allá del ahorro económico, la medida también impulsa la adopción de herramientas digitales en el transporte público. Al fomentar el uso de pagos electrónicos a través del celular, se moderniza la experiencia de viaje y se promueve una mayor inclusión financiera.