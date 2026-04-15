Impidieron que un chofer alcoholizado iniciara un viaje a Mar del Plata

Un conductor de transporte de pasajeros fue desafectado de su servicio en la tarde de este miércoles luego de arrojar resultado positivo en un test de alcoholemia realizado en la Terminal de Ómnibus de Comodoro Rivadavia, antes de iniciar un viaje de larga distancia a Mar del Plata.

Según informó la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt), el control se llevó a cabo en el marco de los operativos preventivos que el organismo realiza de manera habitual sobre servicios de larga distancia, con el objetivo de verificar las condiciones técnicas de los vehículos y la aptitud de los conductores.

El hecho ocurrió cuando el chofer se disponía a iniciar un servicio con destino a Mar del Plata y tras confirmarse que se encontraba alcoholizado, los agentes procedieron a su inmediata desafectación y suspendieron su licencia profesional.

Desde el organismo destacaron que la intervención permitió evitar que el viaje se realizara en condiciones que no cumplían con los estándares de seguridad, priorizando la integridad de los pasajeros y del resto de los usuarios de la vía pública.