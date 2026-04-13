Confirmado: así podés viajar gratis en colectivo en abril en Mar del Plata

Para viajar gratis en los colectivos de Mar del Plata durante abril, los usuarios cuentan con beneficios exclusivos a través de las billeteras virtuales más populares. La promoción más potente es la de Cuenta DNI del Banco Provincia, que ofrece un 100% de reintegro para quienes tengan sus tarjetas Visa Débito vinculadas a la aplicación. Este beneficio aplica directamente en las validadoras de los micros locales que aceptan tecnología NFC, permitiendo recuperar el valor total del boleto de forma automática. Es una herramienta clave para los marplatenses que buscan amortizar el impacto de las últimas subas en el cuadro tarifario bonaerense.

Las principales promociones que ofrecen los bancos

Otra opción vigente en La Feliz es la de la tarjeta Naranja X, que también permite viajar sin costo hasta alcanzar el mismo tope de 10.000 pesos por tarjeta. Estas alternativas son ideales para quienes realizan trayectos cortos o combinaciones entre distintos barrios de la ciudad utilizando solo el teléfono celular: cabe destacar que se puede activar mediante el uso del QR.

La billetera MODO se suma a la oferta local mediante convenios con los bancos Galicia, Santander, Macro e ICBC, devolviendo la totalidad del pasaje al abonar con tarjetas Visa. Los usuarios solo deben acercar su dispositivo móvil a la terminal del colectivo siempre que cuenten con tecnología NFC activa, eliminando la necesidad de portar efectivo o plásticos físicos. Ripio también ofrece esquemas de devolución total, aunque en este caso el tope máximo de reintegro depende del nivel de fidelización que el cliente mantenga en la plataforma. Estas promociones son acumulativas según la entidad, permitiendo un ahorro sustancial en el presupuesto mensual de transporte.

La máquina cuenta con la opción de pagar con QR o tarjeta.

Para garantizar el reintegro, es fundamental que el conductor habilite el cobro mediante la tecnología sin contacto antes de que el pasajero apoye su móvil en la unidad. Dado que Mar del Plata no cuenta con red de subtes, el beneficio se concentra exclusivamente en las líneas de colectivos urbanos e interurbanos que recorren la costa y el centro. Se recomienda a los viajeros controlar los límites de cada promoción, ya que una vez alcanzado el tope de 10.000 pesos, el sistema comenzará a cobrar la tarifa plana vigente.