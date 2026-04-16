Siete líneas de colectivos volverán a su recorrido por Belgrano: el Concejo aprobó el cambio realizado en pandemia

Una de las líneas alcanzadas por el cambio volverá a circular por el recorrido céntrico tradicional.

El Concejo Deliberante aprobó el cambio de recorrido para siete líneas de colectivos y habilitó su regreso al esquema céntrico que tenían antes de la pandemia.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo a partir de un pedido de la Provincia, se convirtió en ordenanza y establece que las unidades volverán a circular por la calle Belgrano, dejando de pasar por el sector de la Plazoleta Almirante Brown.

Las obras en la Rambla motivaron la reorganización de recorridos del transporte público en el centro.

El cambio alcanza a las líneas 551, 552A, 552B, 553, 573A, 573B y 573BP, que habían modificado su recorrido en 2020 en el marco de las restricciones y reconfiguraciones del espacio público durante la pandemia.

Hace seis años, un total de 14 líneas habían sufrido alteraciones para evitar transitar por Córdoba y Belgrano, zonas donde se montaron decks como medida de apoyo a la actividad gastronómica en medio de las restricciones por el Covid-19.

Según se había fundamentado en el expediente, la medida responde a la necesidad de reducir la concentración de ascenso y descenso de pasajeros en la zona de la Rambla, en el contexto de las obras de puesta en valor que se desarrollan en ese sector. Con el cambio, estas siete líneas dejarán de pasar por el frente e la Plazoleta, ya que volverán a ingresar a la costa por Belgrano.

La calle Belgrano recuperará circulación de colectivos tras los cambios implementados durante la pandemia.

Con la sanción de la ordenanza, se restituye el circuito original de estas líneas en el centro de la ciudad, en una modificación que impactará en el funcionamiento del transporte público en uno de los puntos más transitados.

Ahora, el Municipio deberá avanzar con la adecuación operativa y señalización correspondiente para implementar el nuevo esquema de recorridos.