Se profundiza el conflicto universitario: docentes y gremios anunciaron nuevas medidas de fuerza

Lejos de solucionarse, el conflicto universitario sigue profundizándose. En un contexto de fuerte deterioro presupuestario, el sistema público de educación superior se declaró en estado de alerta y anticipó un plan de acción que podría incluir movilizaciones en todo el país.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los sindicatos docentes y nodocentes emitieron un comunicado conjunto en el que no solo expusieron la magnitud del ajuste, sino que también marcaron un punto de inflexión en la estrategia del sector. Se trata de "pasar de la visibilización a la presión directa".

La transición tomó forma con la jornada federal “Universidad Pública Abierta”, que durante 24 horas desplegó actividades en distintas instituciones de todfo el país. Además de mostrar el trabajo académico, científico y de extensión, se buscó instalar la idea de que "el sistema sigue en pie, pero bajo condiciones cada vez más frágiles".

El impacto del desfinanciamiento universitario

Los números que manejan las universidades explican la profundización del conflicto. La caída de las transferencias, desde el año 2023, impacta de lleno en el funcionamiento cotidiano. Desde el mantenimiento de edificios hasta el desarrollo de investigaciones y de la oferta académica.

El eje más sensible, sin embargo, pasa por los salarios. La pérdida del poder adquisitivo de docentes y nodocentes se convirtió en uno de los principales motores del reclamo, con consignas que apuntan a la reapertura urgente de paritarias. En esa línea, crece también la preocupación por el atraso en las becas estudiantiles.

El frente judicial sumó un nuevo capítulo. Las organizaciones denunciaron el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y subrayaron que existe un fallo que obliga al Estado a garantizar partidas y recomposición salarial. La falta de avances en ese sentido derivó en una notificación formal a la Justicia y en un pedido directo al Ministerio de Capital Humano.

El bloque universitario anticipó que, si no hay respuestas en el corto plazo, avanzarán con nuevas medidas de fuerza. Entre ellas, proyectan movilizaciones para la primera quincena de mayo, que buscarán replicar el impacto de las marchas en defensa de la educación pública.