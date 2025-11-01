Un magíster de la UNMdP es el nuevo Secretario de Economía de Tandil

Raúl Moyano egresó de la Unicen y se especializó en la UNMdP en el rubro de las pymes.

El intendente Miguel Lunghi dispuso la designación de Raúl Moyano como nuevo Secretario de Economía del municipio de Tandil a partir de este 1° de noviembre de 2025. La decisión forma parte de un “proceso de continuidad y fortalecimiento del equipo de gestión municipal” según adujo el jefe comunal radical.

Moyano es licenciado en Administración, egresado de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde obtuvo la medalla al mejor promedio otorgada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

Cursó además un posgrado en Magíster en Economía y Desarrollo Industrial, con especialización en PyMEs, en la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Con una trayectoria de más de 25 años en la gestión pública y el desarrollo productivo local, se desempeñó en la Agencia de Desarrollo Centro IDEB Tandil entre 1998 y 2011, como consultor, asistente técnico y jefe operativo, con foco en la asistencia a la gestión, la formulación de proyectos de financiamiento y la promoción de la asociatividad entre micro, pequeñas y medianas empresas.

Desde 2011 trabaja en la Secretaría de Desarrollo Económico Local, donde fue coordinador de la unidad PyME, titular interino del área desde junio de 2018, y desde diciembre de 2019 ocupa el cargo de Subsecretario de Economía y Administración.

Moyano reemplazará a Martín Echeverría, quien a partir de la misma fecha retomará su cargo al frente de la Tesorería Municipal, tras la jubilación de la actual tesorera, Graciela Aguiñaga.

Cambios también en la Secretaría Legal y Técnica

Por otra parte, el secretario de Legal y Técnica, doctor Javier López, dejará su cargo por motivos personales, y a partir del 1° de noviembre el área quedará interinamente a cargo del secretario de Gobierno, el hijo del intendente, Miguel Lunghi.