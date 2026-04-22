Se confirmó la fecha de la Marcha Federal Universitaria: "El marplatense sabe el valor que tiene nuestra Universidad"

Hoy, 22 de abril del 2026, se cumplen 183 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno nacional. En esa línea, la secretaria general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum), Abigail Araujo, confirmó a Extra FM 102.1, la radio de 0223, la fecha de la cuarta Marcha Federal Universitaria: "Lo que vamos a ir a reclamar es que se cumpla la ley".

El 12 de mayo en las calles de todo el país la comunidad universitaria saldrá a defender a la educación pública, gratuita y de calidad, y convoca al pueblo a acompañarla. "Hubiéramos deseado solamente dar clase, que es lo que más nos gusta, pero estamos en una situación muy delicada, con salarios muy deprimidos que hacen que la gente renuncie a la docencia", expresó Araujo y agregó: "También con becas congeladas en $35.000 hace dos años, que ponen en riesgo el derecho a la educación".

Esos son algunos de los aspectos por los cuales se fijó una fecha para una nueva movilización masiva en defensa de las Universidades. "Por eso es que volvemos a convocar al pueblo argentino, que nos abrazó en todo el país, pero sobre todo en Mar del Plata", indicó la secretaria general de Adum y subrayó: "El marplatense abrazó a nuestra universidad, porque sabe del valor que tiene, no solo para quien puede acceder a estudiar o a recibirse, sino por todas las cosas que hace la Universidad".

La cuarta Marcha Federal Universitaria

La 4° marcha en defensa de la Universidad Pública es convocada por docentes, no docentes, estudiantes y autoridades. "Se nota que lo que estamos pidiendo es serio. Ya nos avaló el Poder Legislativo con una ley, el Poder Judicial con dos fallos y hoy volvió a presentar el Consejo Interuniversitario Nacional un pedido para que no solo se junten los fondos de la Ley de manera inmediata, sino que se multe al gobierno nacional por su incumplimiento o se le embarguen los bienes a los funcionarios que están desacatando una ley avalada", expresó Araujo en diálogo con la radio de 0223.

Por otra parte, la secretaria general de Adum indicó que el gobierno nacional tuvo dos intentos de instalar mediáticamente cuestiones para tapar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Por un lado, el afán por reflotar un proyecto de ley "que no lo pudieron llevar a la Cámara en febrero, menos lo pueden hacer ahora en una situación totalmente desfavorable en ambas cámaras y con un comunicado que sacaron diputados de variedad de bloques diciendo que apoyaban a la Universidad pública".

El segundo intento, según Araujo, fueron las situaciones de provocación que se dieron en varias Universidades del país con estudiantes libertarios: "Lamentablemente son expuestos, los mandan, muchas veces de manera paga, a aparecer en contra de los planes de lucha para tratar de generar otra noticia".

"Acá la única noticia es que tanto estudiantes como docentes están teniendo que abandonar sus estudios o su trabajo por el ajuste brutal que está haciendo el gobierno nacional", remarcó Araujo y sintetizó: "No se puede tapar el sol con la mano".

Las medidas de fuerza en adelante

Los próximos días van a realizarse dos acciones concretas en el marco del plan de lucha e independientemente de la convocatoria a la comunidad a la Marcha Federal Universitaria. "Este jueves a las 4 de la tarde se va a hacer una asamblea interfacultades, intercuerpos, donde toda la comunidad universitaria se va a reunir en la Plaza de la Memoria del Complejo universitario para charlar sobre cómo continuar, qué acciones tomar a nivel local, cómo es la mejor forma de marchar, etcétera", comentó Araujo.

Las dos federaciones nacionales de docentes universitarios Conadu y Conadu Histórica convocan a un paro total de actividades durante la semana que viene. "Las medidas de fuerza continúan porque el gobierno incumple, si convocaran a paritarias, que no lo hacen hace más de dos años, otra sería la historia", cerró la secretaria general.