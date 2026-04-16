Trágico: caminaba por las vías, lo pisó el tren y perdió una pierna

Caminaba por las vías, lo pisó el tren y perdió una pierna.

Un grave accidente ferroviario ocurrió esta tarde en Córdoba, después de que un hombre fuera embestido por un tren de cargas y sufriera la amputación de una pierna.

Fue en el barrio José Ignacio Díaz de la ciudad capital, en la intersección de Jaime Averboch y Constancia de Gacitúa. Un policía que se encontraba en la formación asistió al herido en los primeros minutos, en medio de una escena de fuerte tensión.

La situación se agravó por las dificultades para acceder al lugar. Según los vecinos presentes en el lugar, las ambulancias y patrulleros no podían ingresar debido a una calle bloqueada.

Fueron los propios vecinos los que trasladaron al hombre en un auto particular hasta el Hospital Florencio Díaz, donde luego fue derivado al Hospital de Urgencias. Una vez allí debieron amputarle la pierna izquierda.

Los trabajadores ferroviarios insisten con el reclamo por la peligrosidad del paso en la zona y aseguran que no es la primera vez que ocurren este tipo de accidentes.