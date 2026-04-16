Murió un operario cuando hacía trabajos en una obra eléctrica: investigan si se electrocutó

Un trabajador que realizaba tareas en una obra eléctrica en el barrio Monte Terrabusi de Mar del Plata murió este jueves y ya se investiga si pudo haber sufrido una descarga eléctrica.

Fuentes consultadas por 0223 confirmaron que el trágico suceso tuvo lugar este jueves en inmediaciones de la calle 431 y calle 18 de Febrero, en cercanías de un camping ubicado en el barrio Monte Terrabusi, al sur de la ciudad.

De acuerdo a las primeras informaciones que pudo corroborar este medio, se trata de un empleado de una empresa contratista que estaba realizando una obra en baja tensión para Edea, la compañía distribuidora de energía eléctrica en Mar del Plata.

Al momento de la tragedia, el hombre se encontraba manipulando una escalera cuando presuntamente se desvaneció y cayó al suelo.

"Se desconoce cuál es la causa del fallecimiento", aclararon las fuentes consultadas. La víctima, cuyos datos personales no trascendieron, aún no fue identificada.

Personal de la comisaría decimotercera trabaja en el lugar. Se formó una causa por averiguación de causales de muerte.

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