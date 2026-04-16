Más escuelas bajo amenazas de tiroteo en Mar del Plata: crece la preocupación en las familias

Las pintadas aparecieron en colegios públicos y privados de la ciudad.

A pocos días de la llamada masacre de San Cristóbal, en Santa Fe, familias de distintos colegios de Mar del Plata denunciaron la aparición de amenazas de tiroteos en puertas y paredes de los baños.

La ola de mensajes se replicó en varios puntos del país y se presume que estaría vinculada a un reto viral de la aplicación TikTok. Autoridades provinciales y fuerzas policiales ya se encuentran investigando el origen de estas prácticas.

Padres de las instituciones afectadas manifestaron su preocupación y adelantaron que tomarán medidas para evitar una tragedia: muchos estudiantes no asistirán los días mencionados en las pintadas.

En una de las escuelas privadas de Mar del Plata, los directivos lograron identificar a uno de los autores, quien fue denunciado por intimidación pública en la comisaría. La causa quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Las instituciones involucradas se ubican en los barrios Alfar, Nueva Pompeya, Regional, Punta Mogotes y San Carlos. Directivos y autoridades educativas trabajan en la implementación de protocolos para prevenir posibles hechos de violencia.