Identificaron al hombre que fue atropellado por un camión en la avenida Luro

El hombre que el lunes por la noche fue atropellado por un camión cuando cruzaba la avenida Luro en el barrio Jorge Newbery de Mar del Plata fue identificado en las últimas horas.

Tal como se informó, el siniestro tuvo lugar en las primeras horas de la noche cuando, en circunstancias que son materia de investigación, la víctima fue arrollada a la altura de la calle Portugal.

El conductor del camión, un joven de 23 años, circulaba con la documentación correspondiente y en óptimas condiciones, arrojando alcoholemia negativa.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se presentó para asistirlo y practicarle RCP, pero lamentablemente el hombre falleció en el acto producto del impacto.

A la espera del resultado preliminar de la autopsia, fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el hombre fue identificado como Emiliano Scaziota, de 51 años. La identificación del cadáver se dio mediante el cotejo de huellas digitales con el sistema Afis.

En el caso interviene la Fiscalía de Delitos Culposos, a cargo de Germán Vera Tapia.