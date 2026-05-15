Salió de la escuela, no la vieron más y buscan desesperadamente a una adolescente de 14 años en Mar del Plata

El frente de la escuela, donde la vieron por última vez.

El jueves 14 de mayo Nastasha Mabel Ortega se retiró del colegio. La adolescente asiste a la escuela secundaria número 15, ubicada en Mansilla y Roldán del barrio Zacagnini, pero tras la salida no supieron nada más de ella. Su madre hizo la denuncia por averiguación de paradero y la familia está desesperada.

Pasó la noche y siguen sin tener noticias de ella, por lo cual desde la UFIJE número 6, a cargo de la Doctora Romina Díaz del Departamento Judicial de Mar del Plata, autorizaron la difusión de su foto y características de Natasha.

Natasha salió del colegio y no volvió a su casa.

Es de contextura mediana, de aproximadamente 1,50 metros de altura, cabello largo, lacio , oscuro, con flequillo teñido de color violeta , tez trigueña y ojos marrones.

Suele utilizar aritos en el labio. Al momento de su desaparición vestía pantalón negro marca DC, zapatillas blancas, pulóver color verde agua, llevando consigo una mochila rosada.

En la referencia del mapa insertado en la nota, está el lugar donde se la vio por última vez. Ante cualquier información, pueden comunicarse al teléfono 0223-5608472 o al correo electrónico [email protected]. También dirigirse a la Comisaría Decimoquinta de la ciudad de Mar del Plata.