Vinieron a trabajar durante la temporada a Mar del Plata y hace tres meses no saben nada de ellos

Una familia cordobesa se encuentra desesperada por la desaparición de Melisa Martínez y Pablo Arévalo, una pareja que viajó a Mar del Plata para trabajar durante la temporada de verano y hace tres meses que no saben nada de ellos.

Quien se comunicó con 0223 fue el yerno de la mujer, quien advirtió que intentaron comunicarse con una unidad judicial local, pero les manifestaron que debían radicar la denuncia de manera presencial en Córdoba, donde tampoco obtuvieron respuestas.

"La abuela de mi pareja -madre de Martínez- fue a realizar la denuncia y el policía no se la tomó, con el argumento que tiene que viajar a Mar del Plata para hacerla. ¿Cómo esto puede ser posible? Está desaparecida y no sabemos si está con vida", arremetió el joven con un sentimiento de bronca e indignación.

De acuerdo a su relato, que también fue difundido en redes sociales, la pareja viajó a Mar del Plata para conseguir un empleo en los meses de verano, pero "de un día para el otro, ella dejó de recibir mensajes, no contesta en las redes sociales y él tampoco", por lo que no tienen información de ellos desde febrero.

Además, el yerno aseguró que Arévalo "tenía problemas con un tipo", quien lo habría amenazado de muerte y lo estaba buscando, lo que aumentó la preocupación de la familia cordobesa al perder el contacto. Pidieron difundir la imagen para dar con información acerca del paradero de Martínez y Arévalo.

En caso de tener datos o información sobre ellos, comunicarse al 911.