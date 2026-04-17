¿Fin de ciclo? Diego Simeone podría dejar el Atlético y hay un candidato firme para llevárselo

El nombre de Diego Simeone vuelve a estar en el centro de la escena en Europa. A punto de completar su decimoquinta temporada al frente del Atlético de Madrid, el entrenador argentino podría ponerle fin a uno de los ciclos más exitosos y duraderos del fútbol moderno, justo después de una nueva participación en la UEFA Champions League.

El interés no es menor: el Inter de Milán, uno de los gigantes del continente, lo tiene en la mira para la próxima temporada. En el club italiano analizan el futuro de Cristian Chivu, cuya gestión genera dudas principalmente por la floja actuación en la Champions, donde el equipo quedó eliminado de manera sorpresiva ante el Bodo/Glimt.

Según medios europeos, la dirigencia nerazzurra estaría dispuesta a hacer un movimiento fuerte: si Simeone decide cerrar su etapa en Madrid, avanzarán a fondo para contratarlo. El vínculo del argentino con el Atlético se extiende hasta 2027, aunque existiría una cláusula que le permitiría salir una vez finalizada la actual temporada.

No es un dato menor en esta historia que Diego Simeone ya tiene un fuerte vínculo con el Inter de Milán, donde jugó entre 1997 y 1999 y dejó una huella importante. Llegó como refuerzo de peso para un ambicioso proyecto y rápidamente se convirtió en un mediocampista clave, destacándose por su intensidad, liderazgo y mentalidad ganadora, al punto de ser considerado un “entrenador dentro de la cancha”. Durante su etapa en el conjunto nerazzurro fue pieza fundamental en la conquista de la Copa de la UEFA en 1998, consolidándose como un referente para los hinchas en una época marcada por una fuerte presencia de futbolistas argentinos en la Serie A.

Lo cierto es que no será fácil para el equipo español sacalor de Madrid ya que el legado del Cholo en el Atlético es indiscutible. Bajo su conducción, el club pasó a consolidarse como la tercera potencia de España detrás de Real Madrid y Barcelona, además de transformarse en un habitué de la Champions, con 13 participaciones consecutivas y dos finales disputadas.

Además, el ciclo incluye ocho títulos, entre ellos dos ligas españolas y dos Europa League, en un contexto de menor presupuesto frente a gigantes como Bayern Múnich, Liverpool o Paris Saint-Germain. Aun así, Simeone logró instalar al equipo en la elite y competir de igual a igual.

Ahora, mientras el Atlético se prepara para una serie clave ante el Arsenal en semifinales, en Italia ya sueñan con el regreso del hombre que supo vestir la camiseta del Inter como futbolista. La decisión final todavía no está tomada, pero en Europa el futuro de Diego Simeone ya empezó a jugar su propio partido.